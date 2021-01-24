Легков прокомментировал скандальный финиш Большунова

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал инцидент во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. По его словам, финский лажник поступил неправильно, перекрыв дорогу россиянину Александру Большунову.

«Видел решение. По-человечески финский лыжник здесь поступил неправильно, — цитирует «РИА Новости» Легкова. — Видимо, у него других вариантов не было, чтобы опередить Сашу. Совсем неспортивный принцип! Если наши смогут что-то изменить, то я буду только счастлив. У меня такой прецедент был на чемпионате России с Максимом Вылегжаниным, мы выходили на финишную прямую, а я примерно так же в него уперся... Их не сняли тогда, хотя тоже думал, что снимут. Повторюсь, что по-человечески финн неправ, надо было решить все по-честному. Понимаю, что Сашу переполнили эмоции, каждый спортсмен реагирует по-своему».

Напомним, Большунов на финише боролся с финном Йони Мяки за второе место. Мяки оттеснил россиянина к краю трассы, что в итоге очень ему помешало. По мнению Сорина, финский лыжник действовал неправомерно.

Большунов в ответ ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду соперников. Сборная с лыжником в итоге была дисквалифицирована, бронза перешла второй команде России.