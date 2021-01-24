Легков прокомментировал скандальный финиш Большунова
Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал инцидент во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. По его словам, финский лажник поступил неправильно, перекрыв дорогу россиянину Александру Большунову.
«Видел решение. По-человечески финский лыжник здесь поступил неправильно, — цитирует «РИА Новости» Легкова. — Видимо, у него других вариантов не было, чтобы опередить Сашу. Совсем неспортивный принцип! Если наши смогут что-то изменить, то я буду только счастлив. У меня такой прецедент был на чемпионате России с Максимом Вылегжаниным, мы выходили на финишную прямую, а я примерно так же в него уперся... Их не сняли тогда, хотя тоже думал, что снимут. Повторюсь, что по-человечески финн неправ, надо было решить все по-честному. Понимаю, что Сашу переполнили эмоции, каждый спортсмен реагирует по-своему».
Напомним, Большунов на финише боролся с финном Йони Мяки за второе место. Мяки оттеснил россиянина к краю трассы, что в итоге очень ему помешало. По мнению Сорина, финский лыжник действовал неправомерно.
Большунов в ответ ударил Мяки палкой по спине, а после финиша въехал в команду соперников. Сборная с лыжником в итоге была дисквалифицирована, бронза перешла второй команде России.
Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni M?ki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0— Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021
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