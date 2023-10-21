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Казакевич: «Резцова была одной из лучших во всем мире для своего поколения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Ирина Казакевич отреагировала на смерть бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Я лично не была знакома с Анфисой Резцовой, были только воспоминания о гонках от тренеров или от Кристины. Могу сказать, что она была выдающейся спортсменкой. Одной из лучших во всем мире для своего поколения, в современной России тоже. Это, конечно, большая потеря», — приводит Metaratings.ru слова Казакевич.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче
Источник: https://metaratings.ru/news/kazakevich-anfisa-rezcova-byla-vydayusheisya-sportsmenkoi-eto-bolshaya-poterya-296955/
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