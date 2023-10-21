Казакевич: «Резцова была одной из лучших во всем мире для своего поколения»

Серебряный призер Олимпийских игр-2022 Ирина Казакевич отреагировала на смерть бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Я лично не была знакома с Анфисой Резцовой, были только воспоминания о гонках от тренеров или от Кристины. Могу сказать, что она была выдающейся спортсменкой. Одной из лучших во всем мире для своего поколения, в современной России тоже. Это, конечно, большая потеря», — приводит Metaratings.ru слова Казакевич.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.