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Бородавко заявил, что изменения FIS по допуску россиян требуют юридических пояснений

Бородавко заявил, что изменения FIS по допуску россиян требуют юридических пояснений

Сергей Ярошенко

Решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменить критерии допуска российских и белорусских спортсменов требует юридических пояснений, сообщает старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.

«Нужны юридические пояснения этим документам, потому что у нас часть ребят связаны с вооруженными силами или Росгвардией. Они там как вольнонаемные. Но, конечно, приятно, что делают хоть какие-то послабления и открываются новые возможности. Будем надеяться, что процедура допуска пройдет благоприятно, насколько это возможно», — цитирует Бородавко ТАСС.

Ранее FIS изменила пункт критериев допуска россиян и белорусов, касающийся связей с вооруженными силами и органами безопасности. Из документа было убрано положение о непредоставлении нейтрального статуса спортсменам, числящимся в аффилированных с ними структурах.

2 сентября FIS допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в сезоне-2026/27 в нейтральном статусе. В организации также заявили, что повторно проверят спортсменов, чьи заявки на получение нейтрального статуса ранее были отклонены.

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Источник: ТАСС
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Юрий Бородавко
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