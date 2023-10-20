В ФЛГР выразили соболезнования в связи со смертью Резцовой

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) выразили соболезнования в связи со смертью олимпийской чемпионки по биатлону и лыжным гонкам Анфисы Резцовой.

«Ушла из жизни трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова! Федерация лыжных гонок России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся лыжница и биатлонистка, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, трехкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении ФЛГР в официальном Telegram-канале.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 году.