Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 01:20

Егорова: «Резцова была уникальной спортсменкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Любовь Егорова отреагировала на смерть бывшей биатлонистки Анфисы Резцовой.

«Она была уникальной спортсменкой. Замечательная, трудолюбивая, целеустремленная. Всегда достигала цели, к которой шла. Очень работоспособный человек. И сила духа, воля. Тут с нее можно было брать пример. Мы вместе бегали. Характер — очень сильный. Как бы ей тяжело ни было, никогда этого не показывала. Казалось, все давалось ей легко. Хотя это было не так. В двух видах спорта завоевала медали — уникальное достижение. И все благодаря характеру. Он сложный у нее был, но в то же время помогал побеждать», — цитирует «РБ Спорт» Егорова.

Резцова является олимпийской чемпионкой по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км в Калгари-1988. В биатлоне она дважды выигрывала золото на Олимпийских играх в 1992 и 1994 годах.

Анфиса Резцова. Не стало легендарной Анфисы Резцовой. Она сделала наш биатлон ярче
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyubov-egorova-ne-poverila-kogda-skazali-chto-anfisa-umerla/
Анфиса Резцова
Любовь Егорова
0
Читайте также
Биография Анфисы Резцовой: жизнь и карьера уникальной олимпийской чемпионки
Зимой в «Зенит» перейдет бразильский талант. Как дела у Педро?
Командующим ВКС вместо Суровикина стал генерал Афзалов
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Конгрессвумен проголосовала против новой помощи Украине и Израилю
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Казакевич: «Резцова была одной из лучших во всем мире для своего поколения»
Новости
RSS RSS
Все новости