Губерниев: «Кулешова повела себя как крепостная крестьянка»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение лыжницы Анастасии Кулешовой, которую не устроили условия проживания в Казани.

«Кулешова после инцидента еще и всех обвинила. Повела себя как крепостная крестьянка, когда виноваты все вокруг. Поэтому крепостное право и царствие боярыни Салтыковой продолжаются. Вообще многие спортсмены ведут себя как дети. Пора становиться взрослыми. Это касается всех, не только Кулешовой», — сказал Губерниев «ВсеПроСпорт».

14 января Кулешова выразила в социальных сетях недовольство условиями проживания в отеле Казани, где должен начаться пятый этап Кубка России. Ее не устроили размер комнаты и отсутствие места в шкафах для хранения личных вещей. Позже она удалила свой пост и написала, что ей стыдно за тех, кто преувеличил эту ситуацию.