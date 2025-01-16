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Сегодня, 12:24

Наталья Терентьева выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани

Сергей Разин
корреспондент
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Наталья Терентьева.
Фото ФЛГР

Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани.

Терентьева показала результат 23 минуты 12,1 секунды. Второе место у Алины Пеклецовой (+9,9), замкнула тройку Екатерина Смирнова (+11,7).

Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.

Лыжные гонки

Пятый этап Кубка России, Казань

Гонка на 10 км

Женщины

1. Наталья Терентьева — 23.12,1

2. Алина Пеклецова +9,9

3. Екатерина Смирнова +11,7

4. Арина Каличева +25,8

5. Екатерина Никитина +33,0

6. Мария Истомина +34,9

Наталья Терентьева (Непряева)
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