Наталья Терентьева выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани

Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани.

Терентьева показала результат 23 минуты 12,1 секунды. Второе место у Алины Пеклецовой (+9,9), замкнула тройку Екатерина Смирнова (+11,7).

Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.

Лыжные гонки

Пятый этап Кубка России, Казань

Гонка на 10 км

Женщины

1. Наталья Терентьева — 23.12,1

2. Алина Пеклецова +9,9

3. Екатерина Смирнова +11,7

4. Арина Каличева +25,8

5. Екатерина Никитина +33,0

6. Мария Истомина +34,9