Наталья Терентьева выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани
Лыжница Наталья Терентьева стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Кубке России в Казани.
Терентьева показала результат 23 минуты 12,1 секунды. Второе место у Алины Пеклецовой (+9,9), замкнула тройку Екатерина Смирнова (+11,7).
Этап Кубка России проходит в Казани с 16 по 19 января.
Лыжные гонки
Пятый этап Кубка России, Казань
Гонка на 10 км
Женщины
1. Наталья Терентьева — 23.12,1
2. Алина Пеклецова +9,9
3. Екатерина Смирнова +11,7
4. Арина Каличева +25,8
5. Екатерина Никитина +33,0
6. Мария Истомина +34,9
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