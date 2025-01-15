Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 12:32

Минспорта Татарстана ответило на критику условий проживания на лыжном Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Минспорта Республики Татарстан сделало заявление в связи с критикой проживания на пятом этапе лыжного Кубка России, который проходит в Казани.

Ранее лыжница Анастасия Кулешова пожаловалась на некомфортные условия проживания в Казани. Спортсменка раскритиковала номера, в которых живут лыжники, за тесноту и неудобную мебель.

«Списки на расселение формировались совместно с администраторами команды, а также учитывались пожелания самих спортсменов относительно формата проживания — по одному или вдвоем. Важно отметить, что организаторы строго следовали предоставленным спискам, чтобы обеспечить комфортное размещение всех участников», — говорится в заявлении, текст которого приводит ТАСС.

Этап Кубка страны в Казани пройдет с 16 по 19 января.

Источник: ТАСС
Анастасия Кулешова
Читайте также
Разведка Украины предлагала военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Вынесли перстни на десятки тысяч долларов. Что известно об ограблении Евгения Малкина
Группировка войск «Восток» сорвала действия двух инженерных групп ВСУ в ДНР
Маск назвал сломанной организацией подавшую на него в суд комиссию в США
Популярное видео
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Серия поражений СКА и удивительный успех «Куньлуня»
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Деанджело убрали в запас в матче с «Динамо»
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Почему «Авангард» стал так много забивать
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Лыжница Кулешова пожаловалась на условия проживания сборной России в Казани

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости