Елена Вяльбе: "Йохауг на сегодняшний день сильнее, чем все остальные"

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что рада бронзовой медали Натальи Непряевой в скиатлоне на чемпионате мира в Зефельде. Она также добавила, что олимпийская чемпионка-2010 Тереза Йохауг, выигравшая сегодняшнюю гонку, серьезно превосходит своих соперниц.

- Очень рада за Непряеву, мы давно в женских индивидуальных гонках не попадали на пьедестал, тем более в такой серьезной гонке, как скиатлон, - приводит ТАСС слова Вяльбе. - Надеюсь, что у нее еще будут медали на этом чемпионате мира. Йохауг на сегодняшний день сильнее, чем все остальные, но надо тренироваться и стараться достигать таких же результатов. Сегодня были красивые гонки, и мы счастливы, что завоевали две медали.

Напомним, еще одну медаль в составе сборной России завоевал Александр Большунов - он стал вторым в мужском скиатлоне.

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