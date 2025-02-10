Вяльбе об участии Большунова в гонке в Италии: «Если есть такая возможность, почему от нее надо отказываться?»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» прокомментировала участие Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic в Италии.

Ранее пресс-служба турнира сообщила, что российский лыжник будет соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

«Александр тренируется и соревнуется, как это делал ранее. В рамках подготовки к чемпионату России и к дальнейшим национальным соревнованиям он будет участвовать в данной гонке. Если есть такая возможность, то почему от нее надо отказываться? Сейчас Александр чувствует себя хорошо», — сказала Вяльбе «СЭ».

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.