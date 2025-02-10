Большунов примет участие в международной гонке в Италии

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов примет участие в соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic, сообщила пресс-служба турнира.

Лыжники будут соревноваться на дистанции 30 километров. Соревнования пройдут 13 февраля в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

Участникам гонки предлагается выбрать одну из двух трасс: на 15 или 30 километров. Мероприятие проводится уже в 16-й раз. Трасса освещается не только лунным светом, но и тысячей факелов, которые создают атмосферу и указывают спортсменам путь к финишу.

Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдет зимняя Олимпиада. Спортсмен отправился туда за свой счет и при поддержке спонсоров.