Российский лыжник Червоткин назвал факторы удачного выступления в эстафете на ЧМ

Российский лыжник Алексей Червоткин 5 марта после мужской эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе рассказал об удачном прохождении первого этапа.

«Хорошо работали лыжи, сервис очень классно сработал. Плюс хорошее самочувствие, поскольку я спустился с гор и сейчас идет вторая волна [акклиматизации]. На третьем круге немного накрыло, но для такой трассы это нормально», — цитирует 25-летнего спортсмена ТАСС.

Червоткин выиграл первый этап гонки, опередив преследователей минимум 45 секунд.

Ранее 5 марта Червоткин в интервью «СЭ» поддержал партнера по команде Ивана Якимушкина, который неудачно выступил в эстафете.

Победу в гонке одержала Норвегия, сборная России финишировала второй, третье место заняли французы.

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