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Женская сборная России стала третьей в командной гонке на этапе Кубка мира в Японии

11:33
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На этапе Кубка мира в Японии прошла женская командная гонка на 3 000 метров. Российская команда заняла итоговое третье место. Выиграли гонку итальянки, а команды Кореи и США были дисквалифицированы.

Шорт-трек

Нагоя (Япония)

Кубок мира

Женщины

Командная гонка 3 000 м

1. Италия — 4.12,681

2. Канада — 4.12,781

3. Россия (Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Евгения Захарова, Софья Просвирнова) — 4.15,235

4. Корея — дисквалифицирована

5. США — дисквалифицирована

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