Женская сборная России стала третьей в командной гонке на этапе Кубка мира в Японии
11:33
На этапе Кубка мира в Японии прошла женская командная гонка на 3 000 метров. Российская команда заняла итоговое третье место. Выиграли гонку итальянки, а команды Кореи и США были дисквалифицированы.
Шорт-трек
Нагоя (Япония)
Кубок мира
Женщины
Командная гонка 3 000 м
1. Италия — 4.12,681
2. Канада — 4.12,781
3. Россия (Екатерина Константинова, Эмина Малагич, Евгения Захарова, Софья Просвирнова) — 4.15,235
4. Корея — дисквалифицирована
5. США — дисквалифицирована
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