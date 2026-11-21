Женская сборная России завоевала бронзу в эстафете на этапе Мирового тура по шорт-треку в Сеуле

Женская сборная России заняла третье место в эстафете на 3000 метров на этапе Мирового тура по шорт-треку в Сеуле (Южная Корея).

В составе российской команды выступили Фаиля Аймалетдинова, Елена Серегина, Алена Крылова и Анастасия Жеганова. В финале россиянки показали результат 4 минуты 13,560 секунды. Победу одержала сборная Китая (4.12,679). Второе место заняла сборная Южной Кореи (4.12,990).

Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.

Мировой тур по шорт-треку в сезоне-2026/27 состоит из семи этапов. Первые два этапа, которые прошли в Канаде, российские спортсмены пропустили.