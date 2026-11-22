Российские шорт-трекисты завоевали серебро в смешанной эстафете на этапе Мирового тура в Сеуле

Российские шорт-трекисты заняли второе место в смешанной эстафете на 2000 метров на третьем этапе Мирового тура в Сеуле (Южная Корея).

В составе команды выступили Елена Серегина, Фаиля Аймалетдинова, Константин Ивлиев и Владимир Балбеков. В финале россияне показали результат 2 минуты 37,895 секунды.

Победу одержала сборная Нидерландов (2.37,610). Тройку призеров замкнула команда Китая (2.38,069).

Ранее российские шорт-трекистки завоевали бронзу в женской эстафете на 3000 метров. В составе команды выступили Аймалетдинова, Серегина, Алена Крылова и Анастасия Жеганова.

Третий этап Мирового тура завершится 22 ноября. Российские спортсмены выступают на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.