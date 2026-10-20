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Олимпийский чемпион Виктор Ан не сможет тренировать российских спортсменов

Сергей Филин

Многократный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан не сможет участвовать в подготовке российских спортсменов. Об этом сообщил президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«Я очень хотел каким-то образом привлечь его к подготовке российских шорт-трекистов. Но в силу определенных причин, действительно объективных, этого не получится. И это никаким образом не связано с его желанием, потому что оно у него есть. Но в силу объективных причин мы это сделать не можем. Хотя ему это очень-очень хочется. Он любит Россию, любит российских шорт-трекистов», — приводит слова Гуляева ТАСС.

15 октября Гуляев сообщил, что 40-летний Ан будет тренировать сборную Гонконга по шорт-треку.

В 2011 году Ан получил российское гражданство. Ранее он выступал за сборную Южной Кореи, в составе которой выиграл три золотые и одну бронзовую награды на Олимпиаде-2006.

На Олимпийских играх в Сочи Ан в составе сборной России завоевал три золотых и одну бронзовую награды.

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Источник: ТАСС
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Сборная России по шорт-треку
Виктор Ан
Николай Гуляев
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