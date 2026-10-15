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Шорт-трекист Ивлиев рассказал, как его воспитывал дед: «Играли в Warcraft»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Серебряный призер Олимпиады-2022 по шорт-треку Константин Ивлиев в интервью «СЭ» поделился воспоминаниями об отношении к занятию спортом родителей и других родственников.

— Дедушка не пытался тебя перетащить в искусствоведение в детстве из спорта?

— Дедушка никогда не лез в воспитание родителями. Мы с ним в WarCraft играли, например. Он сам предлагал: «Внук, давай в WarCraft!» 2008 год, мы с ним по «Скайпу» играли. Так что после школы у меня было не «пойдем во двор погуляем», а «пойдем рейд зачищать». Сейчас даже к играм по-другому отношусь — хочется сесть, аромасвечи зажечь вокруг, налить себе чего-нибудь... И прямо читать диалоги, погружаться. Появляется, е-мое, эмпатия к персонажу.

Но спорт для меня был предопределен, видимо. Папа был за спорт, потому что был спортсменом, а мама, наоборот, яро против, потому что была спортсменкой. И прошла через все, от травм до дефолта и низких зарплат. Выбор у меня был между хоккеем и шорт-треком. В хоккей я играл, но больше это походило на регби. Тогда больно было другим, сейчас мне от мыслей о моей игре больно.

Мама отговаривала от шорт-трека. Мало денег, и вообще фигня это какая-то. А потом, когда стал чемпионом Европы, на Кубках мира засветился, еще и олимпийскую медаль заработал, сказала: «Я ошибалась, все было не просто так». И я очень ценю, что она мне это сказала. Услышать эти слова в конце пути очень важно.

Константин Ивлиев.«Боюсь к 40 стать деградантом — общество стремительно тупеет». Откровения от призера Олимпиады

Полностью интервью с Константином Ивлиевым читайте здесь.

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Константин Ивлиев
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