В Союзе конькобежцев России не поддерживают прямого общения с Виктором Аном

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал, что организация уже давно уже поддерживает прямого общения с шорт-трекистом Виктором Аном, который выиграл три золота на Олимпиаде-2014.

«У нас давно уже с ним общения нет. У нас со всеми хорошие отношения, но он сейчас сидит в своей стране, и местные условия не предполагают общение. И мы были бы рады его видеть у себя, но это физически невозможно», — цитирует Гуляева ТАСС.

До 25 лет Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хен Су) выступал за сборную родной страны, Южной Кореи, завоевав для нее четыре олимпийские медали, в том числе три золотые. Однако в 2011 году, в результате травмы и конфликта в южнокорейской команде, спортсмен сменил гражданство и начал выступать за сборную России.

На Олимпиаде-2014 уже для своей новой сборной Виктор Ан также завоевал четыре медали, три из которых были золотыми — в эстафете, дистанции на 1000 метров и 500 метров. В дистанции на 1500 метров Ан завоевал бронзу.

Сейчас Ану 39 лет.