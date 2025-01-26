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Сегодня, 13:30

Участница Олимпиады Серегина рассказала о травмоопасности шорт-трека: «Открытые переломы на невысокой скорости»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российская шорт-трекистка Елена Серегина, занявшая 6-е место на Олимпиаде-2022, рассказала о травмах в своем виде спорта.

— Моя травма, из-за которой пришлось сделать паузу, не была связана со спортом, то есть произошла не от падения или чего-то в этом роде. Первую травму я получила еще в детстве: от больших нагрузок у меня была болезнь Келлера (заболевание кости стопы, чреватое некрозом и разрушением сустава. — Прим. «СЭ»). После нее я восстанавливалась два года — это было тяжелее всего. Потом в 2018 году у меня была киста, которую удалили, и через несколько месяцев я уже могла тренироваться в полной мере. Так что это было уже полегче, чем в первый раз.

Но получить травму в шорт-треке максимально легко. Бывали случаи, когда люди даже на невысокой скорости падали и получали открытые переломы. Конечно, так как мы катаемся на лезвиях, то носим защиту, но любое неловкое и нелепое движение может привести к падению и травме. У нас были такие неприятные случаи, — рассказала Серегина «СЭ».

Сборная России по шорт-треку
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