Кузнецова взяла бронзу на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Буэнос-Айресе

Россиянка Арина Кузнецова заняла третье место в ските на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Буэнос-Айресе.

В финале спортсменка набрала 44 очка. Золото завоевала американка Дания Джо Вицци, второй стала ее соотечественница, трехкратная олимпийская чемпионка Кимберли Роуд. В финале они заработали по 53 очка, в перестрелке победила Вицци.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) в апреле 2023 года допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе.