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5 апреля, 23:28

Кузнецова взяла бронзу на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Буэнос-Айресе

Алина Савинова
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Россиянка Арина Кузнецова заняла третье место в ските на этапе Кубка мира по стендовой стрельбе в Буэнос-Айресе.

В финале спортсменка набрала 44 очка. Золото завоевала американка Дания Джо Вицци, второй стала ее соотечественница, трехкратная олимпийская чемпионка Кимберли Роуд. В финале они заработали по 53 очка, в перестрелке победила Вицци.

Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) в апреле 2023 года допустила россиян и белорусов до международных турниров в нейтральном статусе.

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