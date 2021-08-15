14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

Поздравление Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, Председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и АО «Спорт-Экспресс». Читайте здесь

Юбилейное интервью Александру Кружкову и Юрию Голышаку дал бывший главный редактор и один из создателей «СЭ» Владимир Титоренко. Читайте здесь

Культовый журналист Игорь Рабинер — о роли «СЭ» в своей жизни. Читайте здесь