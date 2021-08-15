«СЭ» — 30 лет! Юбилейные материалы и поздравления
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14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.
Поздравление Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, Председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и АО «Спорт-Экспресс». Читайте здесь
Юбилейное интервью Александру Кружкову и Юрию Голышаку дал бывший главный редактор и один из создателей «СЭ» Владимир Титоренко. Читайте здесь
Культовый журналист Игорь Рабинер — о роли «СЭ» в своей жизни. Читайте здесь
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