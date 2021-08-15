Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    СЭ 30

«СЭ» — 30 лет! Юбилейные материалы и поздравления

00:00

14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

Поздравление Алины Кабаевой, олимпийской чемпионки по художественной гимнастике, Председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и АО «Спорт-Экспресс». Читайте здесь

Юбилейное интервью Александру Кружкову и Юрию Голышаку дал бывший главный редактор и один из создателей «СЭ» Владимир Титоренко. Читайте здесь

Культовый журналист Игорь Рабинер — о роли «СЭ» в своей жизни. Читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Лиза Арзамасова родила Авербуху сына
Школьника убило током возле школы в Нижнем Новгороде
Израиль отозвал из Польши поверенного в делах страны
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?