Станислав Черчесов поздравил «СЭ» с 30-летием

14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

С юбилеем издание поздравил бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Поздравляю редакционный коллектив «СЭ» с отличной датой — 30-летним юбилеем!

За это время в издании работало и продолжает работать огромное количество талантливых журналистов. Многим из них мне доводилось давать интервью, с некоторыми сложились по-настоящему дружеские отношения. Для меня как для тренера всегда было важно знать мнение «СЭ» по поводу той или иной футбольной ситуации. Не буду скрывать — часто репортерская аналитика и критические замечания «СЭ» помогали в работе нашего тренерского штаба.

Желаю изданию только приумножать свой профессионализм, и больших успехов в дальнейшем!» - сказал Черчесов.