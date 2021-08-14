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«СЭ» — 30 лет! Поздравление от Алины Кабаевой

Сегодня, 09:00
Алина Кабаева. Фото Александр Федоров, Федор Успенский., «СЭ»
Алина Кабаева. Фото Александр Федоров, Федор Успенский., «СЭ»
14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

С юбилеем редакцию поздравила Алина Кабаева, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, Председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» и АО «Спорт-Экспресс».

«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с юбилеем! Это одновременно и большое торжество, и свидетельство высокого уровня вашего профессионализма, вашей работы и вашей востребованности у самых разных читателей.

В спортивной медиасфере так же, как и в спорте, есть свои показатели, свои достижения и свои рекорды. И риски, конечно, тоже есть. Результаты, с которыми «Спорт-Экспресс» отмечает сегодняшний юбилей, говорят о том, что риски были оправданны и решение о создании первой в России ежедневной спортивной газеты было верным.

Удивительно, но цель, которая была поставлена перед спортивным изданием на старте, сейчас еще более актуальна. Пробудить интерес к спорту — это значит объединить людей общими эмоциями, предоставить уникальную возможность вместе переживать, вместе гордиться за наших спортсменов, за наши достижения, за нашу страну!

По-моему, это замечательно!

От всей души желаю вам успехов и преумножения достигнутого! Чтобы работа по принципу экспресса, когда полнота, компетентность и оперативность спортивной информации находятся на максимально возможном уровне, по-прежнему оставалась вашим фирменным стилем».

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