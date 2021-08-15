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Новости   //    СЭ 30

Юрий Семин поздравил «СЭ» с юбилеем

10:05
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поздравил с юбилеем «Спорт-Экспресс». Вчера, 14 августа 2021 года изданию исполнилось 30 лет.

«Друзья! Газете «Спорт-Экспресс» исполнилось 30 лет. Все эти годы «СЭ» профессионально и оперативно освещает значимые спортивные события. Вклад журналистов издания в развитие отечественного футбола поистине велик: начиная со дня основания главной темой для «СЭ» является наш футбол и его участники — игроки, тренеры, болельщики, менеджеры. Для меня коллектив «СЭ» — не просто коллеги. Там я нашел единомышлеников и добрых друзей. Желаю «Спорт-Экспрессу» дальнейшего процветания!» — написал Семин в Instagram.

Публикация от Юрий Семин (@seminup)

«СЭ» — 30 лет! Юбилейные материалы и поздравления

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