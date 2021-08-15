Юрий Семин поздравил «СЭ» с юбилеем

Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поздравил с юбилеем «Спорт-Экспресс». Вчера, 14 августа 2021 года изданию исполнилось 30 лет.

«Друзья! Газете «Спорт-Экспресс» исполнилось 30 лет. Все эти годы «СЭ» профессионально и оперативно освещает значимые спортивные события. Вклад журналистов издания в развитие отечественного футбола поистине велик: начиная со дня основания главной темой для «СЭ» является наш футбол и его участники — игроки, тренеры, болельщики, менеджеры. Для меня коллектив «СЭ» — не просто коллеги. Там я нашел единомышлеников и добрых друзей. Желаю «Спорт-Экспрессу» дальнейшего процветания!» — написал Семин в Instagram.

«СЭ» — 30 лет! Юбилейные материалы и поздравления