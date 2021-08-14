Александр Дюков поздравил «СЭ» с юбилеем

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил с юбилеем «Спорт-Экспресс».

14 августа 2021 года изданию исполнилось 30 лет.

«Поздравляю «Спорт-Экспресс» с 30-летием! Раньше как газета, а сегодня еще и как электронное медиа, вы радуете аудиторию эксклюзивными материалами, первыми узнаете и сообщаете важные новости российского спорта. Кроме того, что особенно важно, вы даете качественный анализ происходящих событий. Рад, что для «СЭ» одной из главных тем является российский футбол, и всегда с интересом читаю ваше издание. Желаю всему коллективу «СЭ» успехов, побед и только позитивных новостных поводов!» — сказал Дюков.