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Новости   //    СЭ 30

Александр Дюков поздравил «СЭ» с юбилеем

14:30
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил с юбилеем «Спорт-Экспресс».

14 августа 2021 года изданию исполнилось 30 лет.

«Поздравляю «Спорт-Экспресс» с 30-летием! Раньше как газета, а сегодня еще и как электронное медиа, вы радуете аудиторию эксклюзивными материалами, первыми узнаете и сообщаете важные новости российского спорта. Кроме того, что особенно важно, вы даете качественный анализ происходящих событий. Рад, что для «СЭ» одной из главных тем является российский футбол, и всегда с интересом читаю ваше издание. Желаю всему коллективу «СЭ» успехов, побед и только позитивных новостных поводов!» — сказал Дюков.

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