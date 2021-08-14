14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

С юбилеем редакцию поздравил Президент России Владимир Путин.

Уважаемые друзья!



Поздравляю вас со знаменательной датой — 30-летием основания газеты «Спорт-Экспресс».



За эти годы ваше издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России. Среди его преданных читателей — поклонники самых разных видов спорта, специалисты, атлеты и тренеры. Они ценят «Спорт-Экспресс» за актуальные новости и яркие репортажи, интересные аналитические обзоры и интервью. За достойное, бережное отношение к лучшим традициям отечественной журналистики. Отдают должное — вашему умению эффективно использовать современные технологии, вовлекать в спортивную орбиту пользователей интернета и социальных сетей.



Благодарю талантливый, профессиональный, сплоченный коллектив «Спорт-Экспресса» за неустанный труд и преданность своему делу. За продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.



Желаю вам творческих успехов.



В. Путин