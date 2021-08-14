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«СЭ» — 30 лет! Нас поздравил Президент России Владимир Путин

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Владимир Путин. Фото Павел Бедняков, «Известия»
Владимир Путин. Фото Павел Бедняков, «Известия»

14 августа 2021 года «Спорт-Экспрессу» исполнилось 30 лет.

С юбилеем редакцию поздравил Президент России Владимир Путин.

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас со знаменательной датой — 30-летием основания газеты «Спорт-Экспресс».

За эти годы ваше издание выросло в одно из крупнейших и авторитетных профильных СМИ России. Среди его преданных читателей — поклонники самых разных видов спорта, специалисты, атлеты и тренеры. Они ценят «Спорт-Экспресс» за актуальные новости и яркие репортажи, интересные аналитические обзоры и интервью. За достойное, бережное отношение к лучшим традициям отечественной журналистики. Отдают должное — вашему умению эффективно использовать современные технологии, вовлекать в спортивную орбиту пользователей интернета и социальных сетей.

Благодарю талантливый, профессиональный, сплоченный коллектив «Спорт-Экспресса» за неустанный труд и преданность своему делу. За продвижение в обществе ценностей физической культуры, здорового и активного образа жизни.

Желаю вам творческих успехов.

В. Путин

Президент Российской Федерации — коллективу газеты «Спорт-Экспресс».
Президент Российской Федерации — коллективу газеты «Спорт-Экспресс».

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