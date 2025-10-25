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Паралимпиада (Паралимпийские игры)

25 октября 2025, 19:30

В Австрии назвали двойными стандартами решение о недопуске российских паралимпийцев

Австрийский лыжник назвал двойными стандартами решение о недопуске российских паралимпийцев
Микеле Антонов
Корреспондент

Австрийский лыжник Мика Фермойлен в интервью «СЭ» отреагировал на решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

— Из-за фобий норвежцев, в частности, страдают наши паралимпийцы. Их не допустили на Паралимпиаду благодаря решению FIS. Что вы об этом думаете?

— На самом деле я об этом раньше не слышал. Считаю, что виноват скандинавский проевропейский подход. Они просто хотят продолжать гнуть свою линию на всех уровнях и во всех видах спорта. Наверное, правильно, когда правительства и отдельные люди несут ответственность за свои действия. Но тогда пусть все несут ответственность. Не буду углубляться в политику, но скажу следующее: за последние 30-40 лет было множество войн. Но другим крупным нациям не запрещали участвовать в соревнованиях. Я думаю, это двойные стандарты, и это мне не очень нравится.

Очевидно, я бы хотел соревноваться с Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым — но чтобы они выступали под нейтральным флагом. Потому что я за Европу и сейчас не вижу улучшения ситуации на Украине, также не вижу причин для отмены всех санкций. Но я за то, чтобы они выступали как нейтральные спортсмены. Это было бы хорошо для лыжных гонок. Хотя лыжные гонки — это лишь очень маленькая часть мира, и сейчас есть более важные вещи. В нашем виде спорта приходится это принимать.

— Но ведь если русский выступает под нейтральным флагом, все знают, что он из России...

— Знаете, почему идея с нейтральным флагом хороша? Это позволяет отдельным людям следовать своим мечтам и достигать своих целей. Но это также показывает, что мы как общество не поддерживаем происходящее в политике. Я бы хотел, чтобы это было и на зимних Олимпийских играх, а не только в лыжных гонках или видах спорта FIS. Такое будет в фигурном катании и в некоторых других дисциплинах тоже. Мне нравится эта идея. Но, возможно, ее можно было бы применить к большему числу стран, а не только к России.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой FIS с марта 2022 года. Из-за решения совета FIS они не смогут выступить на Олимпиаде-2026, поскольку не получат возможности участвовать в квалификационных соревнованиях.

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Мика Фермойлен
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