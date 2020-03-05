Умер российский пловец-паралимпиец Александр Макаров

Умер российский пловец, член сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр Макаров. Об этом сообщает сайт Паралимпийского комитета России (ПКР). Спортсмену было 23 года.

Макаров завоевал три золотые медали на чемпионате мира 2019 года в Лондоне. Он должен был участвовать в Паралимпиаде-2020 в Токио.

— Он был примером мужественности, упорства и воли к победе, — говорится в сообщении ПКР. Паралимпийский комитет России выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам по команде Александра Макарова. Российскому паралимпийскому спорту будет его не хватать.