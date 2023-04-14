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Сегодня, 11:54

Стало известно, когда рассмотрят вопрос допуска россиян до Паралимпийских игр

Мария Гусева
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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс сообщил, что вопрос восстановления в правах Паралимпийского комитета России (ПКР) и допуска россиян и белорусов до Паралимпийских игр будет рассмотрен в сентябре на генеральной ассамблее организации.

«Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась, — цитирует РИА «Новости» Парсонса. — Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение. Нам всегда нравится чувствовать сильное единство в мире спорта, но это не самое важное. Более важно то, что каждая спортивная организация принимает правильные решения в соответствии со своей структурой и ведет диалог с его членами».

Парсонс отметил, что может произойти ситуация, при которой спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в Олимпийских играх, но им все еще будет отказано в праве выступить на Паралимпийских играх. Он объяснил это тем, что МПК и МОК — две разные автономные организации.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян до соревнований, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.

Источник: РИА
МОК
ПКР
МПК
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