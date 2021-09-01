Семь человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки

Семь человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщается в отчете оргкомитета «Токио-2020».

Отметим, что ни один из зараженных не является спортсменом, пять положительных тестов выявлено у подрядчиков. Все случаи заражения зафиксированы за пределами Паралимпийской деревни.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.