Семь человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки
08:25
Семь человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщается в отчете оргкомитета «Токио-2020».
Отметим, что ни один из зараженных не является спортсменом, пять положительных тестов выявлено у подрядчиков. Все случаи заражения зафиксированы за пределами Паралимпийской деревни.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Читайте также
«Неуважение к конкурентам, но уважение к Украине. Каждому свое». Паралимпийский чемпион объяснил демарш в отношении россиян
«Если вашу семью может разрушить девушка-чирлидер, нужно подумать об отношениях». Зачем клуб КХЛ отказался от группы поддержки
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю