Кобесов: «На характере выиграл паралимпийскую медаль, осуществил мечту умершей мамы»
08:11
Российский легкоатлет Чермен Кобесов рассказал, что помогло ему завоевать бронзу в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио.
После финиша спортсмен расплакался и надел футболку с фотографией своей матери.
«Эмоции, конечно, зашкаливают, в моей жизни много чего случилось. Самое страшное — когда ты теряешь маму, а потом исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения. После коронавируса я сегодня бежал только на характере, это все благодаря маме, которая была очень боевой и сильной женщиной», — цитирует Кобесова ТАСС.
Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.
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