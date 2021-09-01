Кобесов: «На характере выиграл паралимпийскую медаль, осуществил мечту умершей мамы»

Российский легкоатлет Чермен Кобесов рассказал, что помогло ему завоевать бронзу в беге на 400 метров на Паралимпиаде в Токио.

После финиша спортсмен расплакался и надел футболку с фотографией своей матери.

«Эмоции, конечно, зашкаливают, в моей жизни много чего случилось. Самое страшное — когда ты теряешь маму, а потом исполняешь ее заветную мечту. Это непередаваемые ощущения. После коронавируса я сегодня бежал только на характере, это все благодаря маме, которая была очень боевой и сильной женщиной», — цитирует Кобесова ТАСС.

Паралимпиада в Токио продлится до 5 сентября.