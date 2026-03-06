Российские паралимпийцы впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Игр с флагом

Российские спортсмены-паралимпийцы вышли на церемонию открытия Игр-2026.

Россияне впервые с 2014 года вышли на церемонию открытия Паралимпиады с флагом и гимном страны.

В делегацию вошли президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, победительница и призерк Кубков мира по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых Анастасия Багиян, ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин и паралимпийский-атташе сборной России Екатерина Пронина.

Сам флаг России пронесла итальянский волонтер Анна из Брешии.

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