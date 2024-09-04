Захарова — о российских паралимпийцах: «Они совершают настоящий подвиг»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Через что сейчас проходят паралимпийцы — это настоящий подвиг, потому что это люди, которым и так на определенных этапах жизни судьба не благоволила, но они сумели это преодолеть и стать символами для людей, которые могли потерять надежду», — приводит слова Захаровой РИА Новости Спорт.

Паралимпиада продолжится до 8 сентября. 88 российских спортсменов допущены на турнир в нейтральном статусе.