Владимир Путин: «Стратегия развития спорта должна предусматривать форс-мажоры»

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание совета по развитию физической культуры и спорта. Формат — видеоконференция.

Глава государства заявил, что новая стратегия развития физкультуры и спорта должна предусматривать форс-мажорные обстоятельства, чтобы не допустить сбоя в тренировках российских сборных. Он напомнил, что события 2020 года серьезно затронули сферу спорта — из-за пандемии коронавируса были отменены или отложены различные спортивные мероприятия, а последствия вынужденных ограничений почувствовали и граждане, и профессиональные спортсмены, и работающие в этой сфере организации и бизнес.

«В новой стратегии надо обязательно предусмотреть меры, которые в случае подобных форс-мажорных обстоятельств, помогут людям сохранить физическую активность, поддержат стадионы, спортклубы, секции и, конечно, не допустят сбоя тренировочного процесса наших сборных команд», — цитирует Путина РИА «Новости».

«Я знаю, что члены совета подготовили предметные предложения по дальнейшему развитию спортивной сферы, я здесь вижу в документах. Я прошу правительство учесть их при доработке проекта стратегии. Эта стратегия должна быть принята до конца текущего года», — добавил глава государства.