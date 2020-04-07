Коронавирус в мире: главное на утро 7 апреля

Продолжается рост числа зараженных новой коронавирусной инфекцией.

По данным Worldometers на 8:25 по московскому времени 6 апреля, общее число зараженных в мире достигло 1 347 343 человек. Зафиксировано 74 769 летальных исходов от инфекции, вылечились 284 882 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (367 629), Испании (136 675) и Италии (132 375).

— Британский премьер Борис Джонсон, помещенный в реанимацию с COVID-19, попросил главу МИД Доминика Рааба временно заменить его, говорится в заявлении представителя канцелярии премьер-министра. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.

— Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении общего карантина по всей стране со вторника 16.00 до пятницы 7.00.

— Власти Бельгии приступили к подготовке к поэтапному выходу из режима социальной изоляции, который был введен в связи с распространением коронавируса. Для подготовки переходного периода премьер-министр страны создала группу экспертов, в которую вошли медики, экономисты и социологии.

— Премьер-министр Японии Синдзо Абэ доложил представителям обеих палат парламента о намерении объявить введение в стране режима чрезвычайной ситуации.

— Власти Гонконга продлили действие запрета на въезд для иностранцев на неопределенный срок.

— Власти штата Нью-Йорк повысили максимальный штраф за нарушение дистанции в условиях угрозы коронавируса до 1 тысячи долларов.

— Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк признался, что дважды нарушил ограничительные меры, введенные в связи с распространением нового коронавируса, но его все равно не уволят, так как ситуация слишком напряженная.