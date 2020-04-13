Известный спортивный фотограф скончался от коронавируса

Спортивный фотограф Энтони Кауси, сотрудничавший с американским изданием New York Post, умер от коронавируса. Ему было 48 лет

У Кауис осталась жена Ромина и двое детей пятилетний Джон и двухлетняя Миа.

— Энтони Кауси был нашим коллегой, другом и великолепным журналистом, — сказал шеф-редактор издания Стефен Линч. — Он был одним из лучших спортивных фотографов Нью-Йорка, запечатлевшим все главные моменты спортивной жизни за последние 25 лет. Он был тихим, забавным, но прежде всего добрым. Его уважали те, кого он фотографировал, им восхищались те, с кем он работал.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.