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Известный спортивный фотограф скончался от коронавируса

20:15
Энтони Кауси. Фото New York Post.
Энтони Кауси. Фото New York Post.
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Спортивный фотограф Энтони Кауси, сотрудничавший с американским изданием New York Post, умер от коронавируса. Ему было 48 лет

У Кауис осталась жена Ромина и двое детей пятилетний Джон и двухлетняя Миа.

— Энтони Кауси был нашим коллегой, другом и великолепным журналистом, — сказал шеф-редактор издания Стефен Линч. — Он был одним из лучших спортивных фотографов Нью-Йорка, запечатлевшим все главные моменты спортивной жизни за последние 25 лет. Он был тихим, забавным, но прежде всего добрым. Его уважали те, кого он фотографировал, им восхищались те, с кем он работал.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.

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