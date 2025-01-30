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Детско-юношеский Кубок Федерации нард России пройдет в Сколкове

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С 21 по 23 февраля на территории инновационного центра «Сколково» пройдет Детско-юношеский кубок Федерации нард России

ФНР берет на себя все расходы по проживанию участников во время турнира, а также частично или полностью компенсирует проезд детей на соревнования. Размер компенсации определится по итогам подачи заявок на участие.

Кроме того, с 5 по 9 февраля в Нижнем Новгороде пройдут всероссийские офлайн-соревнования Кубок дружбы.

Источник: https://www.sportnardy.ru/tournaments/kubok-druzhby-2025
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