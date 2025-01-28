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Губерниев — о 13-й позиции в рейтинге медийности: «Интересно, насколько моя медийность может помочь развивать спорт в стране?»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал свою 13-ю позицию в совместном рейтинге «СЭ» и «Медиалогии» «Самые медийные лица российского спорта-2024».

«Ничего сверхъестественного в своей высокой позиции не вижу, это нормально. Я уже привык находиться в топе разных рейтингов. Для меня это особой роли не играет, свое эго в этом смысле я уже давно удовлетворил. Вопрос в другом. Интересно, насколько мне моя медийность может помочь развивать спорт в стране? Я стараюсь приносить добро моей стране и людям рядом. Я бременский музыкант: «Смех и радость мы приносим людям». Хочу продолжать приносить людям эту радость в своей работе», — сказал Губерниев «СЭ».

Артем Дзюба, Александр Овечкин, Валерий Карпин и&nbsp;Роман Ротенберг&nbsp;&mdash; в&nbsp;списке самых медийных лиц российского спорта-2024. Овечкин или Дзюба? Карпин или Ротенберг? Самые медийные лица российского спорта-2024

Губерниев стал единственным журналистом, попавшим в рейтинг медийности. Также в топ-50 — 16 представителей футбола, 12 — фигурного катания, 9 — хоккея, 5 — тенниса, 4 — бокса/ММА, 3 — других видов спорта.

Овечкин набрал 246 баллов из 300 возможных, став первым по двум из трех показателей. Второе место в рейтинге занял главный тренер «Ростова» и футбольной сборной России Валерий Карпин, третье — фигуристка Камила Валиева.

Дарик Агаларов

Дмитрий Губерниев
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