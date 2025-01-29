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Сегодня, 12:20

FONBET объявил об уходе Анохина и назначил нового генерального директора

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Сергей Анохин и Константин Линев
Сергей Анохин и Константин Линев.
Фото РБК, «СЭ»

Компания FONBET сообщает, что Сергей Анохин покинул пост генерального директора в январе. Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола.

Исполняющим обязанности директора FONBET станет известный всем ветеран отрасли, стоявший у ее истоков — Константин Линев. Именно при его деятельном участии отрасль букмекерства приобрела правовые очертания и стала такой, какой мы ее знаем сегодня — надежной, прозрачной, подоотчетной и социально-ориентированной. Константин долгое время являлся исполнительным директором и руководителем по правовым вопросам и глубочайшим образом погружен во все сферы деятельности.

«FONBET — заслуженный лидер отрасли, и мы своим примером будем дальше стимулировать букмекерские компании России многократно повышать уровни социальной ответственности бизнеса и поддержки развития массового спорта», — сообщил Константин Линев.

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