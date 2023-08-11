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67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министерство спорта РФ сообщило, что спортивное гражданство с 2022 года сменили 67 российских спортсменов.

«По имеющейся информации, в 2022 и 2023 годах количество спортсменов сборных, сменивших спортивное гражданство, составляет 67 человек. Из них 47 человек — представители летних олимпийских видов спорта, 8 человек — зимних олимпийских видов спорта и 12 — неолимпийских видов спорта», — приводит ТАСС слова пресс-службы Минспорта.

Софья Просвирнова, Варвара Грачева и&nbsp;Александра Костенюк. Спустили российский флаг. Наши спортсмены, сменившие гражданство за полтора года

Ранее стало известно, что российская фигуристка Софья Самоделкина подала запрос на переход в сборную Казахстана. Фигуристы Диана Дэвис/Глеб Смолкин летом перешли в национальную команду Грузии.

Также спортивное гражданство сменили шахматисты Кирилл Алексеенко, который будет выступать за Австрию, и Александра Костенюк (Швейцария), и конькобежки Кристина Силаева и Елизавета Голубева (Казахстан).

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. «Теперь мы точно никому и ничего не должны». Первое интервью Дэвис и Смолкина после перехода в Грузию

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: ТАСС
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