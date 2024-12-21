Фаткулина: «Готова и очень хочу выступить и посоперничать на высоком уровне»

Серебряный призер Олимпиады 2014 года Ольга Фаткулина готова к соперничеству за участие в Олимпийских играх 2026 года.

«Потрясающая новость, я очень обрадовалась. Наконец спортсменам дали возможность выступить на международных соревнованиях. Я готова и очень хочу выступить и посоперничать на высоком уровне. Думаю, это добавит мотивации всем нашим ребятам», — цитирует ТАСС Фаткулину.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске к олимпийской квалификации российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.