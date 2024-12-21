Вяльбе — о допуске фигуристов и конькобежцев: «К сожалению, у нас по этой части пока все тихо»

Президент федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала допуск российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов до участия в квалификации Олимпийских игр 2026 года.

«К сожалению, у нас по этой части пока все тихо. А что касается допуска фигуристов и конькобежцев, это вообще позывы хорошие», — цитирует «ВсеПроСпорт» Вяльбе.

20 декабря стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в квалификации Олимпийских игр-2026 в нейтральном статусе.