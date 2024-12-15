Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Конькобежный спорт

Милан-2026

Сегодня, 13:28

Глава союза конькобежцев Гуляев верит в участие россиян в Олимпиаде-2026

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев считает, что представители видов спорта, объединенных Международным союзом конькобежцев (ISU), смогут выступить на Олимпийских играх 2026 года.

«Как ситуация обстоит, не знает никто, мы, как и вы, заложники ситуации. Ждем официальных подтверждений. Но я, как оптимист по жизни, верю, более чем уверен, что на Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо российские конькобежцы, спортсмены будут», — цитирует Гуляева РИА Новости.

Ранее появилась информация, что ISU планирует допустить российских и белорусских фигуристов и конькобежцев к Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе.

Россияне и белорусы отстранены Международным союзом конькобежцев от соревнований c 2022 года. Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Читайте также
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
Популярное видео
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Российских лучников-юниоров допустили до международных турниров
Гуляев: «Работаем в направлении неофициальных контактов с ISU. Лично встречался с президентом международного союза»
Президент Союза конькобежцев России: «Жду допуска россиян. Может, будет подарок перед Новым годом»
Почетный президент ОКР Жуков назвал событие, которое разочаровало его в 2024 году
Не смогли «забыть» россиян. European Aquatics опубликовала пост, посвященный победе Лифинцева на чемпионате мира
Чемпион, которого вынудили молчать. Мирон Лифинцев отвечает своими результатами
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

ISU получил информацию от МОК о квалификации россиян на Олимпиаду

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости