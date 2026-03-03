Большунов: «С нашей стороны не было подвижек в плане допуска, чтобы разбираться сразу после отстранения»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как перед Олимпиадой-2026 пытался получить нейтральный статус. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала ему.

«Олимпиада закончилась, и теперь можно дальше разбираться. Поэтому, наверное, Олимпиада — это был главный перевалочный путь. Не знаю, как дальше будет развиваться. Но, видимо, до Олимпийских игр они это не хотели решать. Ну и с нашей стороны, наверное, не было никаких подвижек в плане допуска, чтобы разбираться сразу же после отстранения. Нас так и оставили. Отстранили, ну и бегайте в России.

В какой момент запустился процесс попытки получить национальный статус? Я когда-то спрашивал у Юрия Викторовича [Бородавко] про апелляцию, он мне ответил, что это невозможно. Он с Еленой Валерьевной [Вяльбе] разговаривал, он говорит: «Это как минимум от трех месяцев до полугода будут рассматривать».

Уверили меня в том, что никто рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю все. Но понимаю и то, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6», — сказал Большунов в эфире «России 24».

В январе 2026-го выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение FIS. Суд пояснил, что апелляция не подпадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.

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