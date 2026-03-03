Олимпиада 2026
Лыжные гонки
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Лыжные гонки

ОИ Милан Кортина 2026

3 марта, 20:25

Большунов: «С нашей стороны не было подвижек в плане допуска, чтобы разбираться сразу после отстранения»

Ана Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, как перед Олимпиадой-2026 пытался получить нейтральный статус. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказала ему.

«Олимпиада закончилась, и теперь можно дальше разбираться. Поэтому, наверное, Олимпиада — это был главный перевалочный путь. Не знаю, как дальше будет развиваться. Но, видимо, до Олимпийских игр они это не хотели решать. Ну и с нашей стороны, наверное, не было никаких подвижек в плане допуска, чтобы разбираться сразу же после отстранения. Нас так и оставили. Отстранили, ну и бегайте в России.

В какой момент запустился процесс попытки получить национальный статус? Я когда-то спрашивал у Юрия Викторовича [Бородавко] про апелляцию, он мне ответил, что это невозможно. Он с Еленой Валерьевной [Вяльбе] разговаривал, он говорит: «Это как минимум от трех месяцев до полугода будут рассматривать».

Уверили меня в том, что никто рассматривать не будет, никто собираться не будет для тебя и так далее. Но, как показала практика, на самом деле все это можно быстро запускать и быстро решать, если знать тонкости и нюансы. Сейчас я понимаю все. Но понимаю и то, что в любой ситуации FIS и все остальные сделали бы все, чтобы Большунова не допустить. Никто не выигрывает, но рекорд-то нужно было ставить. Забирать 6 из 6», — сказал Большунов в эфире «России 24».

В январе 2026-го выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпиаде в Италии не стала рассматривать апелляцию Большунова на решение FIS. Суд пояснил, что апелляция не подпадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.

Александр Большунов.Не уложился в 10 дней: почему CAS отклонил иск Большунова на пороге Олимпиады

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Большунов

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
В Элисте простились с погибшим на СВО Героем России Нараном Очир-Горяевым
«Злоумышленники пытаются проникнуть в страну под прикрытием ЧМ». Белый дом объяснил скандал с судьей из Сомали
Шипачев едет в «Салават», Ливо получит до 120 млн в «Авангарде», а «Спартак» усилился опытными тренерами. Главные трансферные новости КХЛ на 9 июня 
Минпросвещения РФ прорабатывает вопрос о восстановлении колледжа в Старобельске
«Буду болеть за Голландию. И за Кюрасао». Колонка Андрея Талалаева
Шведский самолет-разведчик заметили над Финляндией у границ РФ
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
В Швеции, Финляндии и Чехии выступают против допуска российских хоккеистов
Губерниев — о переизбрании Майгурова главой СБР: «Не сомневаюсь, что он добьется возвращения нашего спорта»
FIL отложила вопрос по российским саночникам
Тарасова уверена, что ISU допустит российских юниоров после ближайшего заседания
Российских фигуристов не показали в видеоролике перед началом конгресса ISU на Тенерифе
Свищев считает, что в FIS разделяют позицию РФ по допуску россиян на международные соревнования
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Большунов назвал Олимпиаду-2026 легкой прогулкой для Клебо

Сорин: «К Коростелеву нет претензий по итогам Олимпиады-2026»
Новости
RSS RSS
Все новости