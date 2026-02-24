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24 февраля, 23:05

Ротенберг о судействе на Олимпиаде: «Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Носов
Роман Ротенберг.
Фото ФХР

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился с «СЭ» впечатлениями от судейских решений на олимпийском хоккейном турнире.

— Видели ли вы, что Чехия забросила Канаде вшестером? Какие эмоции?

— Человеческий фактор, который всегда присутствует. Нужно стремиться к тому, чтобы все побеждали только в честной борьбе.

— Как вам судейство? Что-то отметили для себя?

— Я не слежу за судьями, потому что делаю упор на хоккеистах.

Победителем мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 стала сборная США, которая в финале победила Канаду (2:1 ОТ). Бронза — у Финляндии, победившей в игре за третье место Словакию (6:1).

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Хоккей
Роман Ротенберг

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