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19 июля 2025, 17:01

Овечкин прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду

Федор Носов
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с недопуском сборной России на Олимпиаду-2026 в Милане.

— Были ли теоретическая возможность группой российских хоккеистов с вашим участием через руководство НХЛ добиться допуска нашей сборной на Олимпиаду?

— Это не первый раз, у нас были попытки. Не хочется наступать на одни и те же грабли.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. На турнире ее заменит сборная Франции.

19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.

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