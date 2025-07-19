Овечкин прокомментировал недопуск сборной России на Олимпиаду

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с недопуском сборной России на Олимпиаду-2026 в Милане.

— Были ли теоретическая возможность группой российских хоккеистов с вашим участием через руководство НХЛ добиться допуска нашей сборной на Олимпиаду?

— Это не первый раз, у нас были попытки. Не хочется наступать на одни и те же грабли.

2 июня ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026. На турнире ее заменит сборная Франции.

19 июля прошла торжественная церемония открытия хоккейной площадки на Онежской улице в родном районе Овечкина. Ее реконструировали партнеры Александра из компании FONBET.