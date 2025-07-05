Ковальчук назвал абсурдом недопуск сборной России к Олимпиаде: «Земля круглая — бумеранг вернется»

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук в разговоре с «СЭ» высказался о недопуске сборной России по хоккею до участия в Олимпиаде-2026.

«Обидно и досадно. Для многих ребят, скорее всего, это крайняя Олимпиада. Для Саши Овечкина, Жени Малкина, да и Никита Кучеров сколько лет уже в топе, но ни разу не играл на Олимпиаде. Поэтому за ребят обидно. Но, к сожалению, спорт превратился в политику. И чиновники ИИХФ и МОК так решают. Бог им судья. Земля круглая — бумеранг вернется. То, что они делают, — абсурд. Это не профессионально», — сказал Ковальчук «СЭ».

16 июня ИИХФ утвердила сборную Франции вместо России в качестве участника олимпийского турнира в Италии. Россияне и белорусы не допускаются к международным соревнованиям с февраля 2022 года решением ИИХФ.