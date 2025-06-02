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ОИ Милан Кортина 2026

2 июня 2025, 17:04

ИИХФ объявила о недопуске сборной России на Олимпиаду-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная России по хоккею.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла окончательное решение о недопуске сборной России на Олимпийские игры 2026 года.

В мае сообщалось, что у ИИХФ есть два расписания предстоящего олимпийского турнира: со сборной России и без нее.

Тогда же в Федерации хоккея России (ФХР) заявляли, что консультации по возможному допуску сборной на Олимпиаду пройдут летом.

«После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года ИИХФ завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров на предстоящих зимних Олимпийских играх 2026 года», — приводит РИА «Новости» заявление ИИХФ.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В начале февраля 2025-го ИИХФ продлил отстранение на сезон-2025/26.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Источник: РИА «Новости»
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