Маккиннон о поражении от США на Олимпиаде-2026: «Очень жаль, что промахнулся по пустым воротам»

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал поражение от США (1:2 ОТ) в финале Олимпийских игр 2026 года.

В третьем периоде при счете 1:1 форвард не попал в пустой угол.

«Сами судите, кто сегодня был лучше. Нам просто не хватило реализации, вот и все. Мы бы с удовольствием забили с тех моментов, которые у нас были. Я сам промахнулся по пустым воротам, и мне очень жаль, что я не могу это исправить.

У нас была замечательная команда. Мы определенно переломили ход игры, но мы просто... не знаю, нам нужно было забить, а мы не забили. Игра «пять на три» подвела, а потом в последнем большинстве у нас было так много хороших моментов в зоне перед воротами. Не знаю. Мне просто показалось, что сегодня вечером нам не суждено было выиграть», — цитирует Маккиннона The Score.

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