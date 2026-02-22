Олимпиада 2026
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статьи Все материалы Медальный зачет
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Хоккей

ОИ Милан Кортина 2026

Маккиннон о поражении от США на Олимпиаде-2026: «Очень жаль, что промахнулся по пустым воротам»

Руслан Минаев

Нападающий сборной Канады Нэйтан Маккиннон прокомментировал поражение от США (1:2 ОТ) в финале Олимпийских игр 2026 года.

В третьем периоде при счете 1:1 форвард не попал в пустой угол.

«Сами судите, кто сегодня был лучше. Нам просто не хватило реализации, вот и все. Мы бы с удовольствием забили с тех моментов, которые у нас были. Я сам промахнулся по пустым воротам, и мне очень жаль, что я не могу это исправить.

У нас была замечательная команда. Мы определенно переломили ход игры, но мы просто... не знаю, нам нужно было забить, а мы не забили. Игра «пять на три» подвела, а потом в последнем большинстве у нас было так много хороших моментов в зоне перед воротами. Не знаю. Мне просто показалось, что сегодня вечером нам не суждено было выиграть», — цитирует Маккиннона The Score.

Победный гол нападающего сборной США Джека Хьюза в&nbsp;овертайме олимпийского финала против Канады.Мы видели один из величайших финалов в истории хоккея! США впервые за 46 лет выиграли Олимпиаду

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026: онлайн трансляция 22&nbsp;февраля.США обыграли Канаду в финале, Непряева вне топ-10 в марафоне, церемония закрытия. Онлайн-трансляция Олимпиады 2026 в Милане

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Сборная США по хоккею

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
ЦСКА обыграл «Зенит» в 7-м туре РПЛ, Обляков забил в концовке
Продовольствие в мире дорожает из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Что нужно знать
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Лавров назвал обвинения России по БПЛА в Лейпциге «началом настоящей войны»
Рябков не исключил проведение трехстороннего саммита лидеров России, США и Китая
Все ждут Головина, стабильности ради чемпионства и реабилитации за ничью с «Оренбургом». Что происходит в «Спартаке»
Популярное видео
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
«Динамо» проиграло Кудашову. Обзор первых матчей сезона
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Старт сезона КХЛ
Старт сезона КХЛ
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
Кравцову не нравится зарплата. Старт ВХЛ
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ларкин об игре Хеллибака в финале Игр-2026: «Он больше никогда в жизни не должен платить за выпивку в Мичигане»

Сборная США выиграла первое золото Олимпиады с участием игроков НХЛ
Новости
RSS RSS
Все новости