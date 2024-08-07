В Госдуме назвали хамским беспределом решение МОК не приглашать российских фигуристов на вручение медалей ОИ-2022

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» оценил решение МОК не приглашать российских фигуристов на награждение командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Церемония прошла в Париже, в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Сборной США вручили золотые медали, японцам — серебряные. Российские фигуристы должны были получить бронзу.

«Это хамский беспредел со стороны МОК, что они не пригласили наших фигуристов на награждение в Париже. Вот почему? Если вы забираете золото, то отдайте хотя бы бронзу. А просто не позвать на награждение... Это несправедливо по отношению к нашим спортсменам и создателю МОК (Пьер де Кубертен — Прим. «СЭ»). Такое поведение МОК без реакции оставлять, конечно же, нельзя», — сказал Свищев «СЭ».

Ранее в среду стало известно, что фигуристы из России обратились с жалобой в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпиады-2022.